Холлоуэй – о поединке с Топурией: «UFC 308 будет чертовски хорош, даже на фоне UFC 300»

Макс Холлоуэй уверен, что бой с Топурией получится зрелищным.

«Все думали, что UFC 300 был потрясающим турниром, но подождите. Скоро вы увидите UFC 308. Он будет чертовски хорош», – заявил обладатель титула BMF Макс Холлоуэй.

Напомним, что Илия Топурия и Холлоуэй подерутся за пояс UFC в полулегком весе в Абу-Даби (ОАЭ) 26 октября.

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