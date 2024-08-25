Холлоуэй – о поединке с Топурией: «UFC 308 будет чертовски хорош, даже на фоне UFC 300»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Макс Холлоуэй уверен, что бой с Топурией получится зрелищным.

«Все думали, что UFC 300 был потрясающим турниром, но подождите. Скоро вы увидите UFC 308. Он будет чертовски хорош», – заявил обладатель титула BMF Макс Холлоуэй.

Напомним, что Илия Топурия и Холлоуэй подерутся за пояс UFC в полулегком весе в Абу-Даби (ОАЭ) 26 октября.

Илия Топурия: «Что Холлоуэй, что О’Мэлли – оба отстой. Побью их за один вечер»

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2 комментария
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Тот сценарий боя с Гейджи трудно будет превзойти. Кстати Адесанья в бою с Дю Плесси пытался повторить тот жест Макса с указанием на землю, но не фартануло, секунд через 15 он был задушен, я орал😂
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Макс красавчик! Рекламирует бой без понтов и оскорблений !! надеюсь ответит в бою возомнившему сопернику !!
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