Илия Топурия: «Я − чемпион, мое дело драться. Мне все равно, с кем»

Илия Топурия заявил, что готов драться с любым соперником

«Мое дело и моя работа − драться. И нет разницы, кто передо мной стоит. Я − чемпион. Раньше у меня были предпочтения по рейтингу, с кем хочется драться, чтобы как можно скорее получить титульник.

Но теперь, когда я стал чемпионом, мне все равно. Дайте мне имя и место, а я подаю вам ММА-шедевр», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия .

Напомним, что 28 октября Топурия подерется с Максом Холлоуэем .

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