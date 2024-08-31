Илия Топурия: «Я − чемпион, мое дело драться. Мне все равно, с кем»
Илия Топурия заявил, что готов драться с любым соперником
«Мое дело и моя работа − драться. И нет разницы, кто передо мной стоит. Я − чемпион. Раньше у меня были предпочтения по рейтингу, с кем хочется драться, чтобы как можно скорее получить титульник.
Но теперь, когда я стал чемпионом, мне все равно. Дайте мне имя и место, а я подаю вам ММА-шедевр», − сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Напомним, что 28 октября Топурия подерется с Максом Холлоуэем.
Топурия − о желании Волкановски устроить реванш: «Мой ему совет: Алексу нужен отдых»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости