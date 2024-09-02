Александр Волкановски: «Жду победителя боя Топурия – Холлоуэй. UFC меня не торопит»
Александр Волкановски объяснил, почему до сих пор не получил новый бой
«Почему я не взял бой в легком весе? Мне нужны правильные поединки.
Я могу подождать победителя боя Илия Топурия – Макс Холлоуэй. Если передумаю, то найду другого соперника. UFC не торопит меня», – заявил экс-чемпион UFC Александр Волкановски.
Напомним, Топурия и Холлоуэй подерутся за титул UFC в Абу-Даби (ОАЭ) 26 октября.
Топурия − о желании Волкановски устроить реванш: «Мой ему совет: Алексу нужен отдых»
Топурия заявил, что титул BMF не будет стоять на кону в бою с Холлоуэем: «Меня волнует только мой пояс»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Sky Sport NZ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости