Александр Волкановски: «Жду победителя боя Топурия – Холлоуэй. UFC меня не торопит»

Александр Волкановски объяснил, почему до сих пор не получил новый бой

«Почему я не взял бой в легком весе? Мне нужны правильные поединки.

Я могу подождать победителя боя Илия Топурия – Макс Холлоуэй . Если передумаю, то найду другого соперника. UFC не торопит меня», – заявил экс-чемпион UFC Александр Волкановски .

Напомним, Топурия и Холлоуэй подерутся за титул UFC в Абу-Даби (ОАЭ) 26 октября.

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