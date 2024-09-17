Шон О’Мэлли: «Вероятно, не буду драться 9-10 месяцев. Может быть, даже год»
Шон О’Мэлли возьмет длительный перерыв после первого поражения в карьере.
«Я, вероятно, не буду драться 9-10 месяцев. Может быть, даже год. Мне нужно время», – заявил экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
Напомним, О’Мэлли потерял титул чемпиона легчайшего веса UFC, проиграв в главном событии UFC 306 Мерабу Двалишвили.
Шон О’Мэлли: «Урон в бою с Мерабом? Я больше пострадал, избивая задницу Веры»
Обновление рейтингов UFC: Двалишвили дебютировал в P4P, О’Мэлли потерял семь позиций, Шевченко стала лучшей среди женщин
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
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