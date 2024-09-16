Шон О’Мэлли: «#####. Больше не непобедимый:(«
Шон О’Мэлли отреагировал на первое поражение в карьере.
»##### [Блин]. Больше не непобедимый:(» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
Напомним, О’Мэлли потерял титул чемпиона легчайшего веса UFC, проиграв в главном событии UFC 306 Мерабу Двалишвили.
Уайт – об О’Мэлли: «Он выглядел опустошенным»
О’Мэлли извинился за поражение в бою с Двалишвили: «Больше обещанного, меньше выполненного»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: снепчат Шона О’Мэлли
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