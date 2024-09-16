Шон О’Мэлли: «#####. Больше не непобедимый:(«

Шон О’Мэлли отреагировал на первое поражение в карьере.

»##### [Блин]. Больше не непобедимый:(» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли .

Напомним, О’Мэлли потерял титул чемпиона легчайшего веса UFC, проиграв в главном событии UFC 306 Мерабу Двалишвили .

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