Генри Сехудо: «Я показал больше с Двалишвили, чем О’Мэлли. Мерабу повезло, что у меня была травма»
Генри Сехудо хочет реванш с Мерабом Двалишвили.
«Я дрался с Мерабом и сделал гораздо больше, чем Шон О’Мэлли. Я повалил Двалишвили. Ему повезло, что у меня была эта прогрессирующая травма. Если бы я продолжил то, чего добился в первом раунде, то мой план бы удался. И я все еще надеюсь отыграться», – заявил экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Напомним, Сехудо проиграл Двалишвили единогласным решением судей в феврале на UFC 298.
Двалишвили объяснил, почему поцеловал О’Мэлли в голову во время боя: «Хотел показать, что сломал его»
Генри Сехудо: «Эй, О’Метил. Ты хотел стать следующим Конором Макгрегором – тебе это удалось»
Опубликовал: Артем Чугунов
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