Генри Сехудо: «Я показал больше с Двалишвили, чем О’Мэлли. Мерабу повезло, что у меня была травма»

Генри Сехудо хочет реванш с Мерабом Двалишвили.

«Я дрался с Мерабом и сделал гораздо больше, чем Шон О’Мэлли . Я повалил Двалишвили . Ему повезло, что у меня была эта прогрессирующая травма. Если бы я продолжил то, чего добился в первом раунде, то мой план бы удался. И я все еще надеюсь отыграться», – заявил экс-чемпион UFC Генри Сехудо .

Напомним, Сехудо проиграл Двалишвили единогласным решением судей в феврале на UFC 298.

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Генри Сехудо: «Эй, О’Метил. Ты хотел стать следующим Конором Макгрегором – тебе это удалось»