Дрикус отреагировал на оскорбление Перейры: «Как ты смеешь! Это уже слишком. Я уже сказал, что подерусь с тобой или со Стриклендом»

Дрикус дю Плесси жестко ответил на критику Алекса Перейры .

«Испуганный клоун? Как ты смеешь! Это уже слишком. Я уже сказал, что буду драться либо с тобой, либо с Шоном Стриклендом . Чего еще ты хочешь? Или мне тегнуть твоего переводчика?» – написал в соцсетях чемпион UFC Дрикус дю Плесси .

Ранее Алекс Перейра назвал дю Плесси испуганным клоуном, добавив, что тот избегает их поединка.

Дю Плесси − о вызове Перейры: «Ты и твой парень Стрикленд могут поспорить, кого я усыплю первым»

Перейра вызвал дю Плесси: «Дрикус, будь готов драться со мной»