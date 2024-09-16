Дрикус отреагировал на оскорбление Перейры: «Как ты смеешь! Это уже слишком. Я уже сказал, что подерусь с тобой или со Стриклендом»
Дрикус дю Плесси жестко ответил на критику Алекса Перейры .
«Испуганный клоун? Как ты смеешь! Это уже слишком. Я уже сказал, что буду драться либо с тобой, либо с Шоном Стриклендом. Чего еще ты хочешь? Или мне тегнуть твоего переводчика?» – написал в соцсетях чемпион UFC Дрикус дю Плесси.
Ранее Алекс Перейра назвал дю Плесси испуганным клоуном, добавив, что тот избегает их поединка.
Дю Плесси − о вызове Перейры: «Ты и твой парень Стрикленд могут поспорить, кого я усыплю первым»
Перейра вызвал дю Плесси: «Дрикус, будь готов драться со мной»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дрикуса дю Плесси
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