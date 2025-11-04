Поединок Джейка Пола и Джервонты Дэвиса отменен

Боксерский поединок Пола и Дэвиса официально отменен.

«Most Valuable Promotions и Netflix объявляют, что поединок Джейка Пола и Джервонты Дэвиса , запланированный на 14 ноября в Майами, не состоится. Наша команда тесно сотрудничала со всеми сторонами, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

Мы все еще рассчитываем, что Джейк Пол станет хедлайнером мероприятия на Netflix в 2025 году. Подробная информация о дате, местоположении, сопернике Джейка и других боях карда будет опубликована позже», – сказала генеральный директор Most Valuable Promotions Накиса Бидарян.

Вчера появилась информация , что Дэвиса в бою с Полом могут заменить Райан Гарсия, Фрэнсис Нганну, Нейт Диаз или Теренс Кроуфорд.

