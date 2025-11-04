0

Поединок Джейка Пола и Джервонты Дэвиса отменен

Боксерский поединок Пола и Дэвиса официально отменен.

«Most Valuable Promotions и Netflix объявляют, что поединок Джейка Пола и Джервонты Дэвиса, запланированный на 14 ноября в Майами, не состоится. Наша команда тесно сотрудничала со всеми сторонами, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

Мы все еще рассчитываем, что Джейк Пол станет хедлайнером мероприятия на Netflix в 2025 году. Подробная информация о дате, местоположении, сопернике Джейка и других боях карда будет опубликована позже», – сказала генеральный директор Most Valuable Promotions Накиса Бидарян.

Вчера появилась информация, что Дэвиса в бою с Полом могут заменить Райан Гарсия, Фрэнсис Нганну, Нейт Диаз или Теренс Кроуфорд.

Джервонта избил девушку и срывает бой с Полом. Что творится?

Нганну – о возможной замене Дэвиса в бою с Полом: «Подумал: «Что? Какой Джейк?» Не проявляй ко мне такого неуважения»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?4804 голоса
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MVP – Most Valuable Promotions
logoДжейк Пол
logoДжервонта Дэвис
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Нганну в числе кандидатов на замену Дэвиса в бою с Полом (Майк Коппингер)
2 ноября, 08:54
Пол активно ищет замену Дэвису. Возможна организация поединка с Райаном Гарсией
1 ноября, 13:50
Против Джервонты Дэвиса подан новый гражданский иск. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений и похищении
1 ноября, 12:15
Главные новости
Чарльз Оливейра: «Если бы я был парнем, которому больше ничего не нужно, то определенно участвовал бы в скачках. Это то, что я люблю»
сегодня, 06:45
О’Мэлли – об Умаре: «Он чертовски силен. Один из лучших в дивизионе, если не лучший. С кем ему драться? У меня нет назначенного боя»
сегодня, 06:33
Топурия – в соцсетях: «Моя проблема заключалась в том, что я хотел взять с собой на вершину людей, которые даже не хотели меня на ней видеть»
сегодня, 06:22
Нганну – о возможной замене Дэвиса в бою с Полом: «Подумал: «Что? Какой Джейк?» Не проявляй ко мне такого неуважения»
сегодня, 06:14
Ронда Раузи: «Уайт – главная причина успеха UFC. Без него это просто три буквы»
вчера, 17:40
Пэдди Пимблетт: «Люди возвели Топурию на пьедестал, но я спущу его на землю. Разобью ему лицо»
вчера, 17:00
Президент Казахстана наградил Шавката Рахмонова орденом «Барыс»
вчера, 15:10Фото
Царукян – о Чимаеве: «Очень достойный человек. Дарит машины и квартиры, помогает друзьям»
вчера, 14:30
Хадис Ибрагимов и Виктор Немков проведут реванш в лиге «Сокол»
вчера, 14:10
Алекс Перейра встретился со Златаном Ибрагимовичем на матче «Милана»
вчера, 13:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30