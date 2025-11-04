  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Нганну – о возможной замене Дэвиса в бою с Полом: «Подумал: «Что? Какой Джейк?» Не проявляй ко мне такого неуважения»
0

Нганну – о возможной замене Дэвиса в бою с Полом: «Подумал: «Что? Какой Джейк?» Не проявляй ко мне такого неуважения»

Фрэнсис Нганну оскорблен предложением подраться с Джейком Полом.

«Как они могут перейти от Джервонты Дэвиса к Фрэнсису Нганну? Это не имеет смысла.

Он такой: «Мы рассматриваем тебя для поединка с Джейком». Я думаю: «Что? Какой Джейк

Бро, полегче. Не проявляй ко мне такого неуважения», – сказал боец MMA Фрэнсис Нганну.

Ранее появилась информация, что Нганну может стать соперником Пола, если поединок Джейка и Дэвиса, запланированный на 15 ноября, не состоится.

Пол активно ищет замену Дэвису. Возможна организация поединка с Райаном Гарсией

Джервонта избил девушку и срывает бой с Полом. Что творится?

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?4778 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер TMZ Sports
logoДжейк Пол
logoMMA
logoФрэнсис Нганну
logoбокс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Нганну в числе кандидатов на замену Дэвиса в бою с Полом (Майк Коппингер)
2 ноября, 08:54
Вечер бокса в Майами: Джейк Пол – Джервонта Дэвис и другие бои
31 октября, 13:50
Андрей Орловский проведет боксерский поединок на турнире Misfits в Нэшвилле
30 октября, 08:10
Главные новости
Топурия – в соцсетях: «Моя проблема заключалась в том, что я хотел взять с собой на вершину людей, которые даже не хотели меня на ней видеть»
6 минут назад
Ронда Раузи: «Уайт – главная причина успеха UFC. Без него это просто три буквы»
вчера, 17:40
Пэдди Пимблетт: «Люди возвели Топурию на пьедестал, но я спущу его на землю. Разобью ему лицо»
вчера, 17:00
Президент Казахстана наградил Шавката Рахмонова орденом «Барыс»
вчера, 15:10Фото
Царукян – о Чимаеве: «Очень достойный человек. Дарит машины и квартиры, помогает друзьям»
вчера, 14:30
Хадис Ибрагимов и Виктор Немков проведут реванш в лиге «Сокол»
вчера, 14:10
Алекс Перейра встретился со Златаном Ибрагимовичем на матче «Милана»
вчера, 13:20Видео
Али Абдель-Азиз: «Анкалаев не тренировался 40 дней перед боем с Перейрой. Никакой борьбы, никакого грэпплинга»
вчера, 12:45
Царукян считает, что Пимблетт гоняет слишком много веса: «Идиотизм. У него будут большие проблемы с организмом»
вчера, 11:55
Али Абдель-Азиз: «Еще две победы – и можно считать Махачева величайшим бойцом в истории»
вчера, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30