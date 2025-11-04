Нганну – о возможной замене Дэвиса в бою с Полом: «Подумал: «Что? Какой Джейк?» Не проявляй ко мне такого неуважения»

Фрэнсис Нганну оскорблен предложением подраться с Джейком Полом.

«Как они могут перейти от Джервонты Дэвиса к Фрэнсису Нганну? Это не имеет смысла.

Он такой: «Мы рассматриваем тебя для поединка с Джейком». Я думаю: «Что? Какой Джейк ?»

Бро, полегче. Не проявляй ко мне такого неуважения», – сказал боец MMA Фрэнсис Нганну .

Ранее появилась информация , что Нганну может стать соперником Пола, если поединок Джейка и Дэвиса, запланированный на 15 ноября, не состоится.

Пол активно ищет замену Дэвису. Возможна организация поединка с Райаном Гарсией

Джервонта избил девушку и срывает бой с Полом. Что творится?