О’Мэлли – об Умаре: «Он чертовски силен. Один из лучших в дивизионе, если не лучший. С кем ему драться? У меня нет назначенного боя»

Шон О’Мэлли намекнул, что хочет подраться с Умаром Нурмагомедовым.

«У него за спиной очень хорошая команда. Черт возьми, Умар чертовски силен. Он опытный, хорош в ударке и грэпплинге. У него есть навыки. Думаю, что он один из лучших парней в дивизионе, если не лучший.

Ситуация сейчас довольно интересная. С кем он будет биться дальше? У меня нет назначенного боя, как и у Умара», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли .

