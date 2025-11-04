О’Мэлли – об Умаре: «Он чертовски силен. Один из лучших в дивизионе, если не лучший. С кем ему драться? У меня нет назначенного боя»
Шон О’Мэлли намекнул, что хочет подраться с Умаром Нурмагомедовым.
«У него за спиной очень хорошая команда. Черт возьми, Умар чертовски силен. Он опытный, хорош в ударке и грэпплинге. У него есть навыки. Думаю, что он один из лучших парней в дивизионе, если не лучший.
Ситуация сейчас довольно интересная. С кем он будет биться дальше? У меня нет назначенного боя, как и у Умара», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
