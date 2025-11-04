Чарльз Оливейра: «Если бы я был парнем, которому больше ничего не нужно, то определенно участвовал бы в скачках. Это то, что я люблю»
Чарльз Оливейра рассказал, чем занимался бы вместо UFC.
«Если бы я был парнем, которому больше ничего не нужно, то определенно участвовал бы только в скачках. Это то, что я люблю.
Но Бог добавил в мою жизнь то, что позволяет мне помогать семье и хорошо жить. Борьбу.
Я должен полностью сосредоточиться на боях», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.
Оливейра занимается единоборствами с 12 лет. На его счету 36 побед и 11 поражений в MMA.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Home of Fight
