Чарльз Оливейра: «Если бы я был парнем, которому больше ничего не нужно, то определенно участвовал бы в скачках. Это то, что я люблю»

Чарльз Оливейра рассказал, чем занимался бы вместо UFC.

«Если бы я был парнем, которому больше ничего не нужно, то определенно участвовал бы только в скачках. Это то, что я люблю.

Но Бог добавил в мою жизнь то, что позволяет мне помогать семье и хорошо жить. Борьбу.

Я должен полностью сосредоточиться на боях», – сказал экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра .

Оливейра занимается единоборствами с 12 лет. На его счету 36 побед и 11 поражений в MMA.

