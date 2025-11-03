Президент Казахстана наградил Шавката Рахмонова орденом «Барыс»
Президент Казахстана наградил Шавката Рахмонова орденом «Барыс».
Об этом боец полусреднего дивизиона UFC сообщил в социальных сетях.
«Сегодня для меня особенный день. Имел честь получить орден «Барыс» II степени из рук Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», – написал Рахмонов.
В последний раз Рахмонов (19-0) дрался в декабре прошлого года, когда выиграл у Иэна Гэрри единогласным решением судей. Он идет на серии из семи побед в UFC.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Шавката Рахмонов
