Пэдди Пимблетт: «Люди возвели Топурию на пьедестал, но я спущу его на землю. Разобью ему лицо»
Пэдди Пимблетт высказался о возможном бое с Илией Топурией.
«Я бы разбил Топурии лицо. Не переживаю о том, как будет развиваться бой, потому что знаю, что побью его во всех аспектах. Люди возвели его на пьедестал, считают новой звездой.
Я спущу Топурию с небес на землю – и это будет больно», – сказал боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт.
Илия Топурия в последний раз выступал в конце июня, когда нокаутировал Чарльза Оливейру в первом раунде в поединке за пояс чемпиона. Пимблетт в марте победил Майкла Чендлера.
Дана Уайт: «Пока еще не решили, кто станет следующим соперником Топурии»
Махачев – о Пимблетте: «Кого он победил? Фергюсона, Чендлера. Честно говоря, он не станет большой проблемой для Топурии. Никто не проверял Пэдди»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Джеймса Свитнэма
