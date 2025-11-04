Топурия – в соцсетях: «Моя проблема заключалась в том, что я хотел взять с собой на вершину людей, которые даже не хотели меня на ней видеть»
Илия Топурия сделал послание в соцсетях.
«Моя проблема заключалась в том, что я хотел взять с собой на вершину людей, которые даже не хотели меня на ней видеть», – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия.
Пэдди Пимблетт: «Люди возвели Топурию на пьедестал, но я спущу его на землю. Разобью ему лицо»
Оливейра – о поражении Топурии: «Я был глуп. Думал, что повалю его и включу руки, но Илия попал первым»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Илии Топурии
