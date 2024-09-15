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Двалишвили объяснил, почему поцеловал О’Мэлли в голову во время боя: «Хотел показать, что сломал его»

Мераб Двалишвили объяснил, зачем поцеловал Шона О’Мэлли.

«Я хотел показать Шону, что доминирую. Я контролировал этот бой и сломал его. Вот почему я его поцеловал», – объяснил чемпион UFC Мераб Двалишвили.

Напомним, Двалишвили победил О’Мэлли единогласным решением и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

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UFC 306: Двалишвили победил О’Мэлли, Грассо проиграла Шевченко и другие бои

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
logoUFC
logoMMA
logoШон О'Мэлли
logoМераб Двалишвили
UFC 306
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