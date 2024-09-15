Двалишвили объяснил, почему поцеловал О’Мэлли в голову во время боя: «Хотел показать, что сломал его»
Мераб Двалишвили объяснил, зачем поцеловал Шона О’Мэлли.
«Я хотел показать Шону, что доминирую. Я контролировал этот бой и сломал его. Вот почему я его поцеловал», – объяснил чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Напомним, Двалишвили победил О’Мэлли единогласным решением и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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