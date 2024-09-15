Умар Нурмагомедов: «Я ожидал большего от О’Мэлли, но Мераб хорошо справился. Надеюсь, он не избежит настоящего соперника»
Умар Нурмагомедов оценил бой Мераба Двалишвили и Шона О’Мэлли.
«Белая папаха против черной папахи – это должно случиться. Поздравляю Мераба.
Прямо сейчас ты чемпион. Ты заслужил этот пояс. Наслаждайся.
Я ожидал большего от Шона О’Мэлли, Мераб хорошо справился со своей работой. Надеюсь, он не избежит настоящего соперника. В любом случае, я готов», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.
Двалишвили не ответил на вопрос о поединке с Умаром: «Уважаю Дану – это великий человек, который изменил мою жизнь. Люблю UFC, я нормальный парень»
Умар Нурмагомедов: «Мераб победит решением судей, если Шон его не нокаутирует в первых двух раундах»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости