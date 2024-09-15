  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Умар Нурмагомедов: «Я ожидал большего от О’Мэлли, но Мераб хорошо справился. Надеюсь, он не избежит настоящего соперника»
6

Умар Нурмагомедов: «Я ожидал большего от О’Мэлли, но Мераб хорошо справился. Надеюсь, он не избежит настоящего соперника»

Умар Нурмагомедов оценил бой Мераба Двалишвили и Шона О’Мэлли.

«Белая папаха против черной папахи – это должно случиться. Поздравляю Мераба.

Прямо сейчас ты чемпион. Ты заслужил этот пояс. Наслаждайся.

Я ожидал большего от Шона О’Мэлли, Мераб хорошо справился со своей работой. Надеюсь, он не избежит настоящего соперника. В любом случае, я готов», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.

Двалишвили не ответил на вопрос о поединке с Умаром: «Уважаю Дану – это великий человек, который изменил мою жизнь. Люблю UFC, я нормальный парень»

Умар Нурмагомедов: «Мераб победит решением судей, если Шон его не нокаутирует в первых двух раундах»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
logoUFC
logoMMA
logoШон О'Мэлли
logoМераб Двалишвили
logoУмар Нурмагомедов
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я 12 лет работал без выходных». Мераб отобрал пояс UFC у О’Мэлли, но не хочет драться с братом Хабиба
9сегодня, 07:15
Судейские карточки О’Мэлли – Двалишвили: двое судей отдали Шону третий раунд
24сегодня, 06:16Фото
UFC 306: Двалишвили победил О’Мэлли, Грассо проиграла Шевченко и другие бои
458сегодня, 06:05
Соннен написал Умару: «Фигейредо устроил с тобой медиабой за звание претендента». Нурмагомедов ответил: «Претендент здесь один, и это я»
вчера, 19:56
Абдель-Азиз: «В 2025 году Умар станет чемпионом UFC. Никто его не остановит, Иншаллах»
213 сентября, 09:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Менеджер Нурмагомедова сообщил, что поединок Умара и Мераба Двалишвили могут назначить на начало 2025-го
19 минут назад
UFC 306 – самый кассовый турнир в истории промоушена и арены «Сфера»
527 минут назад
Махачев поздравил Двалишвили: «Не могу дождаться твоей первой защиты против Умара. Чемпионы защищают титул против любого»
436 минут назад
Петр Ян: «Никогда не считал О’Мэлли настоящим чемпионом. Ему подарили победу надо мной в Абу-Даби. Скоро увидимся»
354 минуты назад
О’Мэлли извинился за поражение в бою с Двалишвили: «Больше обещанного, меньше выполненного»
1сегодня, 07:56
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото