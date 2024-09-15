Умар Нурмагомедов: «Я ожидал большего от О’Мэлли, но Мераб хорошо справился. Надеюсь, он не избежит настоящего соперника»

Умар Нурмагомедов оценил бой Мераба Двалишвили и Шона О’Мэлли.

«Белая папаха против черной папахи – это должно случиться. Поздравляю Мераба .

Прямо сейчас ты чемпион. Ты заслужил этот пояс. Наслаждайся.

Я ожидал большего от Шона О’Мэлли , Мераб хорошо справился со своей работой. Надеюсь, он не избежит настоящего соперника. В любом случае, я готов», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов .

Двалишвили не ответил на вопрос о поединке с Умаром: «Уважаю Дану – это великий человек, который изменил мою жизнь. Люблю UFC, я нормальный парень»

Умар Нурмагомедов: «Мераб победит решением судей, если Шон его не нокаутирует в первых двух раундах»