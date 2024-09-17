Кроуфорд не верит, что режиссеры трансляции UFC 306 перепутали его с Кендриком Ламаром: «Как можно нас перепутать? Думаю, что это сделали ради смеха»
Теренс Кроуфорд не верит, что его могли перепутать с Кендриком Ламаром.
«Честно говоря, я думаю, что это было сделано намеренно. Просто ради смеха. Как можно нас перепутать?» – заявил чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд.
В трансляции UFC 306 Кроуфорда представили как рэпера Кендрика Ламара.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: TMZ Sports
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