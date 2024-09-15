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Двалишвили – о нежелании драться с Умаром: «Дело не в стране. У меня не будет с ним такой же вражды, как с Яном»

Мераб Двалишвили прокомментировал возможный бой с Умаром Нурмагомедовым.

«Умар из Дагестана. Но он все равно представляет российский флаг. Я уважаю дагестанцев и всех в мире. И дело не в стране. У меня не будет такой же вражды с ним, как с Петром Яном. Пусть Умар подерется с ним.

Я просто хочу биться с лучшими. Думаю, Дейвисон Фигейредо должен быть в их числе», – заявил чемпион UFC Мераб Двалишвили.

Менеджер Нурмагомедова сообщил, что поединок Умара и Мераба Двалишвили могут назначить на начало 2025-го

Махачев поздравил Двалишвили: «Не могу дождаться твоей первой защиты против Умара. Чемпионы защищают титул против любого»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
logoUFC
logoMMA
logoМераб Двалишвили
logoДейвисон Фигейредо
logoУмар Нурмагомедов
UFC 306
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