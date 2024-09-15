Безумное шоу UFC на $20 млн в «Сфере». Как это выглядело?

Раздали мексиканского стиля.

UFC впервые провел ивент на уникальном стадионе «Сфера» высотой с 35-этажное здание. Дорогущий турнир в Лас-Вегасе (Дана Уайт говорил , что потратил на организацию $20 млн), кажется, стоил огромных вложений.

Накануне прямо перед стадионом прошла пресс-конференция – в мексиканском стиле. Турнир приурочен ко Дню независимости Мексики, поэтому в 8 боях из 10 участвовали мексиканские бойцы.

Уже после турнира Уайт сказал, что на стадионе собралось больше 16 тысяч болельщиков (солд-аут), а промоушен заработал на продаже билетов $22 млн (самое кассовое мероприятие для лиги и самой «Сферы»). Шоу удалось?

Стилизация под Мексику – основа ивента. Например, ринг-герлс вместо классических открытых образов выходили в национальных костюмах, которые постоянно меняли:

Но самая красота – конечно, вокруг. На гигантском экране (почитайте, как устроена «Сфера») в 54 тысячи квадратных метров транслировались мини-фильмы о культуре и традициях Мексики.

Только оцените масштаб происходящего: октагон выглядит как крохотный остров, который накрывает волна.

Иногда добавлялись спецэффекты:

А так выглядело представление бойцов:

UFC поработал над эффектным сопровождением бойцов во время их выходов и создал нужный антураж во время поединков.

Так болельщики видели октагон с трибун:

А в такой атмосфере бойцы выходили на поединки:

Конечно, телевизионная картинка не передает весь масштаб, а вау-эффект больше рассчитан на зрителей на стадионе. Но подобных событий в мире MMA точно не было. Лучшая иллюстрация – реакция ринг-анонсера Брюса Баффера:

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Фото: Gettyimages.ru /Christian Petersen, Josh Hedges/Zuffa LLC