Страшное рассечение во весь лоб на UFC. Соперницу забрызгало кровью – зрители испугались

Мужественная Ирэн Алдана.

Пока на UFC 306 в «Сфере» Дана Уайт удивлял масштабом шоу и большим ценником, бойцы впечатляли стойкостью. Даниэль Зеллхубер пропустил от Эстебана Рибовича почти 100 ударов за раунд и даже не упал в нокдаун, но еще более жуткий эпизод случился в женском поединке между Ирэн Алданой и Нормой Дюмон.

Вторую половину боя Алдана провела с огромным рассечением на лбу, но не сдалась и дотерпела до конца. Последствия – шок у зрителей, бойцов и комментаторов.

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Из-за столкновения головами у Алданы открылась рассечение – такое большое, что Чжан на трибунах от испуга закрыла лицо руками

Алдана и Дюмон закрывали прелимы – получилось эффектно, но страшно. Во втором раунде спортсменки столкнулись головами – из-за этого на лбу Алданы под правым глазом открылось большое рассечение. Чем чаще Дюмон попадала сопернице в голову, тем больше становилась рана. До конца боя Алдана смахивала кровь с лица, но, кажется, даже не понимала масштаб проблем.

Кровь заливала лицо Алданы и брызгала в стороны после все новых попаданий. Положение ухудшали еще несколько сечек под правым глазом и на носу. Несмотря на это, бой не остановили – Алдана дотерпела до конца, но проиграла единогласным решением судей. «Ирэн Алдана – воин! Сражалась до конца! Мексиканцы крутые! Уважение!» – отреагировала журналистка Нина Мари Даниэль.

Дюмон перестреляла Алдану по количеству акцентированных ударов (159 против 69) – больше половины пришлось в голову. Когда член команды Алданы вытер с ее лица кровь, размер рассечения ужаснул даже находившуюся на трибунах чемпионку UFC в минимальном весе Вэйли Чжан, которая прикрыла лицо руками – эпизод попал на огромный экран «Сферы».

«Вау, это рассечение не похоже на многие, которые я видел. Возможно, теперь ее ждет пластика. Вэйли Чжан сама участвовала во многих войнах, но какова же реакция чемпионки UFC в минимальном весе», – сказал комментатор UFC Джон Аник.

«Было ли у кого-нибудь более страшное рассечение? 50-70 швов?»

После боя Дана Уайт опубликовал фото Алданы:

Доктор Грег Хсу, работающий в UFC с 2005 года, показал результат после наложения швов (сколько – не уточнил) и отметил мужественность Алданы:

Болельщики в комментариях в соцсетях сошлись, что, возможно, это самое большое рассечение, которое открывалось у бойцов UFC во время поединков. Некоторые высказались, что бой из-за серьезных повреждений требовалось остановить.

Сама Алдана пока не рассказала о своем состоянии, но ее ситуация напугала даже бойцов. «Было ли у кого-нибудь более страшное рассечение? Выглядит как 7-9 дюймов [около 20 см]. 50-70 швов?» – написал в соцсетях Джастин Гейджи. «Воу, какое неприятное рассечение», – добавил Гилберт Бернс.

Алдана проиграла второй бой из последних трех, но благодаря стойкости точно увеличила фан-базу.

Боец UFC нанес под 100 ударов за раунд, почти все – в голову. Как его соперник вообще выжил?

Фото: Gettyimages.ru /Christian Petersen