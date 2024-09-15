Кроуфорд хочет провести следующий бой против Канело во втором среднем весе (ESPN)

Теренс Кроуфорд хочет драться с Саулем Альваресом.

ESPN утверждает, что Кроуфорд заявил о желании подраться с Канело во втором среднем весе, исключив из контракта пункт о регидратации.

«Этот бой будет похож на поединок Марвина Хаглера и Роберто Дюрана в 1983-м. За исключением того, что этот поединок выиграет меньший по размерам боксер», – заявил чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд .

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