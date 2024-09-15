Судейские карточки О’Мэлли – Двалишвили: двое судей отдали Шону третий раунд
Появились судейские записки поединка Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили.
Двалишвили единогласным решением победил О’Мэлли. Все судьи отдали Мерабу первый, второй и четвертый раунды.
Третий отрезок большинством решений выиграл Шон. Пятый раунд – тоже за ним.
Напомним, Двалишвили победил О’Мэлли в главном бою UFC 306 и стал новым чемпионом легчайшего веса.
UFC 306: Двалишвили победил О’Мэлли, Грассо проиграла Шевченко и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
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