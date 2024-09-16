Камил Гаджиев: «Не считаю Умара фаворитом в бою с Двалишвили. Шансы равны»

Камил Гаджиев не видит фаворита в поединке Двалишвили – Нурмагомедов.

«Для меня Умар вообще не фаворит в бою с Мерабом. Не может в этом весе никто быть фаворитом в бою с Двалишвили . Чемпионский пояс Мераба – ответ на этот вопрос. Я бы сказал, что в общем шансы равны. И у Двалишвили есть свои аргументы: хорошая борьба, он давно забыл про те поражения, с которых начал, окреп, набрал уверенность в себе.

Что есть у Умара? Хорошие ноги и то, чем обладает каждый из Нурмагомедовых, – команда. Крутейшие спарринг-партнеры и в углу некая энергия победителей. Это добавляет сил в прямом и переносном смысле всем, кто выходит в клетку», – заявил основатель Fight Nights Global Камил Гаджиев .

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