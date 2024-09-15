Менеджер Нурмагомедова сообщил, что поединок Умара и Мераба Двалишвили могут назначить на начало 2025-го
Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов могут подраться в начале следующего года.
«Согласится ли Мераб? Не думаю, что ему дадут большой выбор. В целом я понимаю его ответ, он прошел большой путь, и сейчас бой с Умаром стилистически кошмарен для него», – заявил Ризван Магомедов.
Напомним, в главном событии UFC 306 Двалишвили победил Шона О’Мэлли и стал чемпионом легчайшей категории.
Махачев поздравил Двалишвили: «Не могу дождаться твоей первой защиты против Умара. Чемпионы защищают титул против любого»
Умар Нурмагомедов: «Я ожидал большего от О’Мэлли, но Мераб хорошо справился. Надеюсь, он не избежит настоящего соперника»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
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