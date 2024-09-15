Менеджер Нурмагомедова сообщил, что поединок Умара и Мераба Двалишвили могут назначить на начало 2025-го

Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов могут подраться в начале следующего года.

«Согласится ли Мераб? Не думаю, что ему дадут большой выбор. В целом я понимаю его ответ, он прошел большой путь, и сейчас бой с Умаром стилистически кошмарен для него», – заявил Ризван Магомедов.

Напомним, в главном событии UFC 306 Двалишвили победил Шона О’Мэлли и стал чемпионом легчайшей категории.

Махачев поздравил Двалишвили: «Не могу дождаться твоей первой защиты против Умара. Чемпионы защищают титул против любого»

Умар Нурмагомедов: «Я ожидал большего от О’Мэлли, но Мераб хорошо справился. Надеюсь, он не избежит настоящего соперника»