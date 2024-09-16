В команде Умара Нурмагомедова не верят, что UFC устроит бой Фигейредо – Двалишвили (ТАСС)
В команде Нурмагомедова уверены, что Умар подерется с Мерабом Двалишвили .
«У Мераба не будет возможности отказаться. Вряд ли UFC сделает его соперником Дейвисона Фигейредо», – сообщил источник из команды Нурмагомедова.
Напомним, Двалишвили стал чемпионом легчайшего веса, победив в главном поединке UFC 306 Шона О’Мэлли.
Умар – о Двалишвили: «Зачем портить победу попыткой избежать встречи с кем-то?»
Двалишвили – о нежелании драться с Умаром: «Дело не в стране. У меня не будет с ним такой же вражды, как с Яном»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости