Канело: «Я сказал Берланге в 9-м раунде, что он бьет, как мой сын. Но Эдгар думает, что он сильнее большинства моих соперников»
Сауль Альварес высмеял ударную мощь Эдгара Берланги.
«Я сказал Берланге в 9-м раунде: «Ты бьешь, как мой сын». Но Эдгар думает, что он сильнее многих моих прошлых соперников», – заявил чемпион мира по боксу Сауль Альварес.
Напомним, Канело единогласным решением судей победил Берлангу в главном поединке вечера бокса в Лас-Вегасе.
Эдгар Берланга набрал 11,5 кг с момента взвешивания до боя с Канело (ESPN)
Канело проехался по очередному сопернику, но больше не абсолют. Дальше – Кроуфорд?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал iFL TV
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