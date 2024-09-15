Канело проехался по очередному сопернику, но больше не абсолют. Дальше – Кроуфорд?

Снова без нокаута.

Сауль Альварес устроил очередное показательное шоу: единогласным решением судей победил Эдгара Берлангу на турнире в честь Дня независимости Мексики в Лас-Вегасе.

Нокаута не случилось, зато Канело успешно защитил пояса во втором среднем весе в восьмой раз подряд и выиграл 23-й титульный бой.

Альварес больше не абсолютный чемпион мира. Оставил пояс IBF и реанимировал культовое противостояние между Мексикой и Пуэрто-Рико

Канело Альваресу уже 34 года, но он не думает об уходе из бокса. После поражения от Дмитрия Бивола Канело больше не проигрывал, хотя выбор оппозиции противоречивый.

В 2023 году он встречался с Джоном Райдером и Джермеллом Чарло, который поднялся на две весовые. Уже в 2024-м прошел непобежденного мексиканца Хайме Мунгию, победив единогласным решением судей, а теперь встретился с Эдгаром Берлангой. Выбор оппонента снова вызвал негодование.

У Берланги чистый рекорд 22-0, но ни одного опытного соперника. Самый известный – Стив Роллс (победа решением судей), которого Геннадий Головкин нокаутировал в четвертом раунде. При этом Берланга идет на первом месте в рейтинге WBA, №4 в WBO и №8 в WBC.

Да, пока болельщики ждут встречу Канело с Давидом Бенавидесом или Давидом Моррелем – бывшими временными чемпионами по версиям WBC и WBA, которые недавно поднялись в полутяжи – сам он выбирает Берлангу. За поединок с Бенавидесом Альварес вообще потребовал $150-200 млн, но главный организатор боев в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх на такое не пошел.

Перед боем с Берлангой Альварес даже освободил пояс IBF, так как отказался от обязательной защиты по этой линии против Уильяма Скалла. Канело больше не абсолютный чемпион во втором среднем весе, но у него осталось три титула.

Берланга никогда не дрался за пояса, но опасен: 27 лет, выше Альвареса на 14 см (рост – 185 см). Канело шел как явный фаворит у букмекеров и экспертов, хотя Берланга мог рассчитывать на работу на дальней дистанции и говорил, что нокаутирует соперника в шестом раунде – у него 77% досрочных побед. Альварес ответил, что победит за восемь раундов, хотя не выигрывал досрочно почти три года.

Бой Альвареса и Берланги – новая часть противостояния между Мексикой и Пуэрто-Рико, которое началось еще в 80-е годы, когда выступали Вильфредо Гомес и Сальвадор Санчес, а продолжилось во времена Феликса Тринидада и Оскара Де Ла Хойи. Сам Канело в 2015 году встречался с 35-летним Мигелем Котто, победив решением судей.

Односторонний бой от Канело: уронил Берлангу уже в третьем раунде, но снова без финиша

С самого начала бой шел в очень низком темпе: Канело прижимал Берлангу, при этом стоял за высоким блоком. Берланга отвечал джебами, но не рисковал, опасаясь ударной мощи Альвареса. Не зря. Канело без проблем нащупал слабые места Берланги и левым хуком отправил его в нокдаун уже в третьем раунде.

Более крупный Берланга никак не прибавил после нокдауна: жался к канатам и отбивался джебами. Он боксировал от Канело и не обострял: в лучшем случае уклонялся от его хуков и уходил с линии атаки, в худшем – собирал удары в блок. Очевидно, что планировал пройти полную дистанцию, что было вполне реально, так как 34-летнему Канело удобно разбирать соперников в невысоком темпе.

Эпизодами Берланга неплохо защищался у канатов, но не верил в собственную ударную мощь. Поэтому для Альвареса бой выглядел максимально односторонним и проходным: чемпион разбирал соперника по этажам, чередуя удары в голову и корпус, набив около 50% попаданий. При этом редко вкладывался в удары на полную мощь, выбрасывая одиночные, а не серии.

Берланга отвечал такими же одиночными или сдвоенными ударами, не взвинчивая темп и прижимаясь к канатам, хотя проигрывал все раунды. Он устроил зарубу только на последних секундах боя, но это не помогло. Судьи логично выставили 117-110, 118-109, 118-109 в пользу Альвареса.

Очередная уверенная победа Канело, ставшая для него 62-й в профессиональной карьере. У Альвареса уже 23 победы в титульниках, но нет финишей с ноября-2021. Главный хайлайт – во время флеш-интервью очередной памятный пояс WBC для Канело держал Чубакка.

Еще перед боем с Берлангой Канело заявил, что готов встретиться с Дмитрием Биволом и Давидом Бенавидесом: «Бои с Кроуфордом, Бенавидесом и победителем боя Бетербиев − Бивол? Почему нет? Может быть. Это же бокс. Сколько мне нужно будет заплатить? Вы уже все знаете, я все сказал. Ответ известен, ребята».

Кажется, бой Канело против Теренса Кроуфорда в 2025-м выглядит реальным – тем более Кроуфорду нужно подняться только на одну весовую. Джермелл Чарло поднялся сразу на две и проиграл без шансов.

Второй средний вес стал утопией, где соперников выбирает сам Альварес, а не боксерские организации. Там нет ярких имен, а те, что были, не дождались и ушли в полутяжи. Видимо, так сейчас выстраивается наследие.

Канело бегает от серьезных соперников, а его величие переоценивают. Он и близко не Мейвезер

Фото: Gettyimages /Steve Marcus, Christian Petersen, Al Bello, Sarah Stier, Christian Petersen