Канело: «Я лучший боец в мире»

Сауль Альварес назвал себя лучшим бойцом в мире.

«Опыт, талант, трудолюбие, интеллект – все эти качества делают меня лучшим. Если у вас есть талант, но нет дисциплины, то у вас нет ничего.

Я лучший боец ​​в мире», – заявил чемпион мира по боксу Сауль Альварес .

Напомним, Канело единогласным решением судей победил Эдгара Берлангу в главном поединке вечера бокса в Лас-Вегасе.

Канело проехался по очередному сопернику, но больше не абсолют. Дальше – Кроуфорд?

Берланга – о поражении Канело: «Я дрался со своим кумиром, но никому об этом не говорил. Одна половина считает, что я провалился, но другая скажет, что я потряс мир»