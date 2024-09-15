Канело: «Я лучший боец в мире»
Сауль Альварес назвал себя лучшим бойцом в мире.
«Опыт, талант, трудолюбие, интеллект – все эти качества делают меня лучшим. Если у вас есть талант, но нет дисциплины, то у вас нет ничего.
Я лучший боец в мире», – заявил чемпион мира по боксу Сауль Альварес.
Напомним, Канело единогласным решением судей победил Эдгара Берлангу в главном поединке вечера бокса в Лас-Вегасе.
Канело проехался по очередному сопернику, но больше не абсолют. Дальше – Кроуфорд?
Берланга – о поражении Канело: «Я дрался со своим кумиром, но никому об этом не говорил. Одна половина считает, что я провалился, но другая скажет, что я потряс мир»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ESPN
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