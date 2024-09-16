Эдгар Берланга набрал 11,5 кг с момента взвешивания до боя с Канело (ESPN)
Эдгар Берланга набрал 11,5 кг за день до боя с Канело.
ESPN сообщает, что вес Берланги во время поединка составлял 193 фунта (87,5 кг).
На взвешивании Эдгар показал 167,6 фунтов (76 кг).
Напомним, бой прошел в суперсредней категории (до 76 кг). Сауль Альварес победил единогласным решением судей.
Канело проехался по очередному сопернику, но больше не абсолют. Дальше – Кроуфорд?
Кроуфорд хочет провести следующий бой против Канело во втором среднем весе (ESPN)
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Сальвадора Родригеса
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости