Берланга – о поражениие Канело: «Я дрался со своим кумиром, но никому об этом не говорил. Одна половина считает, что я провалился, но другая скажет, что я потряс мир»
Эдгар Берланга прокомментировал поражение от Канело.
«Я дрался со своим кумиром, но никому об этом не говорил. Я победитель.
50% говорят, что я провалился, но другие 50% считают, что я потряс мир», – заявил Эдгар Берланга.
Напомним, Сауль Альварес единогласным решением судей победил Берлангу в главном поединке вечера бокса в Лас-Вегасе.
Канело проехался по очередному сопернику, но больше не абсолют. Дальше – Кроуфорд?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: CBS Sports
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