Берланга – о поражениие Канело: «Я дрался со своим кумиром, но никому об этом не говорил. Одна половина считает, что я провалился, но другая скажет, что я потряс мир»

Эдгар Берланга прокомментировал поражение от Канело.

«Я дрался со своим кумиром, но никому об этом не говорил. Я победитель.

50% говорят, что я провалился, но другие 50% считают, что я потряс мир», – заявил Эдгар Берланга .

Напомним, Сауль Альварес единогласным решением судей победил Берлангу в главном поединке вечера бокса в Лас-Вегасе.

Канело проехался по очередному сопернику, но больше не абсолют. Дальше – Кроуфорд?