О’Мэлли извинился за поражение в бою с Двалишвили: «Больше обещанного, меньше выполненного»
Шон О’Мэлли прокомментировал поражение в поединке с Мерабом Двалишвили.
«Больше обещанного, меньше выполненного. Извините. Люблю вас, ребята», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
Напомним, О’Мэлли проиграл Марабу Двалишвили в главном поединке UFC 306 и уступил титул чемпиона легчайшего дивизиона.
«Я 12 лет работал без выходных». Мераб отобрал пояс UFC у О’Мэлли, но не хочет драться с братом Хабиба
Шевченко вернула пояс UFC! Победила в доминирующем стиле и обратилась к фанатам на четырех языках
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шона О’Мэлли
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости