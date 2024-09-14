Умар Нурмагомедов: «Мераб победит решением судей, если Шон его не нокаутирует в первых двух раундах»
Умар Нурмагомедов сделал прогноз на бой Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили.
«Мераб победит решением судей, если Шон его не нокаутирует в первых двух раундах», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.
Титульный бой в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили пройдет в ночь на 15 сентября на UFC 306 в Лас-Вегасе.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
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