О’Мэлли и Мераб устроили последний стердаун перед титульником на UFC 306

В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 306, в главном бою которого пройдет титульник в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили .

На церемонии взвешивания бойцы устроили финальную битву взглядов.

UFC 306: О’Мэлли – Двалишвили, Грассо – Шевченко и другие бои