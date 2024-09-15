Бонусы UFC 306: Рибович против Зеллхубера – лучший бой. Соуза и Бахамондес – лучшее выступление

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC 306.

Кетлен Соуза и Игнасио Бахамондес получили по $50 тысяч за лучшее выступление вечера.

Лучшим поединком турнира UFC 306 назван бой Эстебана Рибовича и Даниэля Зеллхубера. Оба бойца также получат дополнительные $50 тысяч в виде бонусов.

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