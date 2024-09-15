Двалишвили и Шевченко вместе станцевали с чемпионскими поясами
Мераб Двалишвили и Валентина Шевченко вместе станцевали после UFC 306.
Напомним, Шевченко выиграла пояс наилегчайшего дивизиона, победив единогласным решением Алексу Грассо на UFC 306.
В главном событии турнира Двалишвили победил Шона О’Мэлли, став чемпионом легчайшей категории.
UFC 306: Двалишвили победил О’Мэлли, Грассо проиграла Шевченко и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости