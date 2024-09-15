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Двалишвили и Шевченко вместе станцевали с чемпионскими поясами

Мераб Двалишвили и Валентина Шевченко вместе станцевали после UFC 306.

Напомним, Шевченко выиграла пояс наилегчайшего дивизиона, победив единогласным решением Алексу Грассо на UFC 306.

В главном событии турнира Двалишвили победил Шона О’Мэлли, став чемпионом легчайшей категории.

UFC 306: Двалишвили победил О’Мэлли, Грассо проиграла Шевченко и другие бои

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
logoUFC
logoMMA
logoВалентина Шевченко
logoМераб Двалишвили
UFC 306
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