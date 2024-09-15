Дана Уайт: «Диего Лопес орал на меня, прося титульный бой»
Диего Лопес попросил Дану Уайта о титульном поединке.
«Обычно Диего очень милый. Но сегодня он был совсем не таким. Он орал на меня, прося титульный бой», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, Диего Лопес единогласным решением судей победил Брайана Ортегу в поединке на UFC 306.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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