Дана Уайт: «Диего Лопес орал на меня, прося титульный бой»

Диего Лопес попросил Дану Уайта о титульном поединке.

«Обычно Диего очень милый. Но сегодня он был совсем не таким. Он орал на меня, прося титульный бой», – заявил президент UFC Дана Уайт .

Напомним, Диего Лопес единогласным решением судей победил Брайана Ортегу в поединке на UFC 306.

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