Махачев – о победе Лопеса: «13-й номер рейтинга становится третьим. Поздравляю, Диего»
Ислам Махачев поздравил Диего Лопеса с победой на UFC 306.
«13-й номер рейтинга становится третьим. Поздравляю, Диего», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.
Диего Лопес единогласным решением судей победил Брайана Ортегу на турнире UFC 306.
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Рибович и Зеллхубер нанесли суммарно более 300 ударов в поединке на UFC 306
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ислама Махачева
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