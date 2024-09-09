Титульник двух безумцев на суперарене в Лас-Вегасе. Ждем историческое шоу от UFC?

Всем привет ! В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе пройдет UFC 306, который возглавит титульный бой в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили. Первый турнир на уникальном стадионе «Сфера» привязан ко дню независимости Мексики, поэтому в карде много мексиканских бойцов.

Пока параллельно на T-Mobile Arena будет идти бой Канело Альвареса и Эдгара Берланги, в октагоне встретятся два обидчика Петра Яна: О’Мэлли проведет вторую защиту пояса, а Двалишвили, идущий на серии из 10 побед, впервые подерется за титул.

О’Мэлли, не проигрывающий с 2021 года, обещает убить Двалишвили в клетке: «Я отправил Стерлинга в полулегкий вес, а Мераба отправлю в PFL». Мераб ответил: «Заставлю Мексику, Грузию и Америку гордиться мной. Вамос!» Чья победная серия падет?

В соглавном событии Алекса Грассо и Валентина Шевченко проведут уже третий бой друг с другом. В марте-2023 Грассо удушающим победила Шевченко и завоевала пояс в наилегчайшем весе, реванш завершился вничью. Увидим ли квадрологию, если Шевченко победит?

Главные бои турнира:

• 🏆 Шон О’Мэлли – Мераб Двалишвили

• 🏆 Алекса Грассо – Валентина Шевченко

• Брайан Ортега – Диего Лопес

• Даниэль Зеллхубер – Эстебан Рибович

• Роналдо Родригес – Оде Осборн

• Рауль Росас – Аори Киленг

Бои основного карда начнутся в 05:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет онлайн-трансляцию турнира!