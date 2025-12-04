Алджамейн Стерлинг: «Мераб финиширует Яна в третьем или четвертом раунде»
Стерлинг дал прогноз на бой Ян – Двалишвили.
Алджамейн Стерлинг сделал прогноз на реванш Мераба Двалишвили и Петра Яна.
«Ставлю на то, что Мераб финиширует его в третьем или четвертом раунде.
Яна тяжело поймать на прием. Я держал его за шею, и он действовал с умом. Что бы ни произошло, Мераб – величайший в легчайшем весе», – сказал Стерлинг.
Реванш между Двалишвили и Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе. Первый бой выиграл Мераб судейским решением в марте 2023-го.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: FunkMasterMMA
