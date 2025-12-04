Алджамейн Стерлинг: «Мераб финиширует Яна в третьем или четвертом раунде»

Стерлинг дал прогноз на бой Ян – Двалишвили.

Алджамейн Стерлинг сделал прогноз на реванш Мераба Двалишвили и Петра Яна .

«Ставлю на то, что Мераб финиширует его в третьем или четвертом раунде.

Яна тяжело поймать на прием. Я держал его за шею, и он действовал с умом. Что бы ни произошло, Мераб – величайший в легчайшем весе», – сказал Стерлинг.

Реванш между Двалишвили и Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе. Первый бой выиграл Мераб судейским решением в марте 2023-го.

Ян победил бы Мераба, если бы не травмированная рука?