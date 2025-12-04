6

Петр Ян: «Если я выиграю, то трилогия с Мерабом будет крутой идеей»

Ян высказался о возможной трилогии с Двалишвили.

Петр Ян считает, что мог бы провести и третий бой с Мерабом Двалишвили.

«Мераб заслуживает реванша, попросит он его сам или это решение примет UFC. Если я выиграю, то трилогия будет очень крутой идеей», – сказал Ян.

Реванш между Двалишвили и Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе. Первый бой выиграл Мераб судейским решением в марте 2023-го.

Ян победил бы Мераба, если бы не травмированная рука?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
