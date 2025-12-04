Сехудо – о тычках в глаза: «Это безумие, что Уайт, комиссии и судьи не могут навести порядок. В таком случае я сам начну это делать»
Сехудо раскритиковал UFC за тычки в глаза.
Генри Сехудо высказался о проблеме тычков в глаза.
«Нужно, чтобы ответственность несли все: Дана Уайт, атлетические комиссии, судья. Если они не могут навести порядок, это безумие. В таком случае я сам начну это делать.
Боец может лишиться глаза! Представьте, что вы лишитесь зрения. А все скажут: «Он воин». А кто вернет глаз?» – сказал Сехудо.
Сехудо – о Хабибе: «Он сделал недостаточно. Не ставлю его выше себя. Он мог бы взять титулы в полусреднем и среднем весе»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Full Send MMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости