Сехудо – о тычках в глаза: «Это безумие, что Уайт, комиссии и судьи не могут навести порядок. В таком случае я сам начну это делать»

Сехудо раскритиковал UFC за тычки в глаза.

Генри Сехудо высказался о проблеме тычков в глаза.

«Нужно, чтобы ответственность несли все: Дана Уайт, атлетические комиссии, судья. Если они не могут навести порядок, это безумие. В таком случае я сам начну это делать.

Боец может лишиться глаза! Представьте, что вы лишитесь зрения. А все скажут: «Он воин». А кто вернет глаз?» – сказал Сехудо.

Сехудо – о Хабибе: «Он сделал недостаточно. Не ставлю его выше себя. Он мог бы взять титулы в полусреднем и среднем весе»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Full Send MMA
