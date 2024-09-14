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  • Соннен написал Умару: «Фигейредо устроил с тобой медиабой за звание претендента». Нурмагомедов ответил: «Претендент здесь один, и это я»
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Соннен написал Умару: «Фигейредо устроил с тобой медиабой за звание претендента». Нурмагомедов ответил: «Претендент здесь один, и это я»

Чейл Соннен и Умар Нурмагомедов обменялись сообщениями в соцсетях.

«Только что столкнулся с Дейвисоном Фигейредо в Вегасе. Он приехал, чтобы заработать себе титульник.

Это Фиги против Умара в медиабою за звание претендента №1. Дамы и господа, так ведется игра. Умар, твой ход», − написал в соцсетях Чейл Соннен.

«Эй, Чейл. К сожалению, Фигейредо немного опоздал. Я в Вегасе уже неделю. Этот медиабой, о котором ты говоришь, даже не обсуждается. Есть только один претендент №1, и это я», − написал в ответ боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

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Умар выложил фото с Хантером Кэмпбеллом: «Я − следующий претендент, нравится вам или нет»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Умара Нурмагомедова
легчайший вес
logoUFC
logoMMA
logoЧейл Соннен
logoДейвисон Фигейредо
logoУмар Нурмагомедов
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