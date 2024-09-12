Умар выложил фото с Хантером Кэмпбеллом: «Я − следующий претендент, нравится вам или нет»
Умар Нурмагомедов назвал себя претендентом на титул UFC в легчайшем весе.
«Я − следующий претендент, нравится вам или нет», − написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов, приложив к посту фото с вице-президентом UFC Хантером Кэмпбеллом.
О’Мэлли − о бое с Умаром: «Он точно не мой следующий соперник»
Шон О’Мэлли: «Умар заслужил титульник больше, чем Двалишвили. Я так не думаю, просто хочу позлить Мераба»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Умара Нурмагомедова
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