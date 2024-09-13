Абдель-Азиз: «В 2025 году Умар станет чемпионом. Никто не сможет остановить его, Иншаллах»

Абдель-Азиз уверен, что Умар Нурмагомедов станет чемпионом UFC в 2025 году.

«В 2025 году Умар [Нурмагомедов] станет чемпионом. Никто не сможет остановить его, Иншаллах», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз .

Сейчас Нурмагомедов идет на серии из шести побед. В последнем бою он единогласным решением судей победил Кори Сэндхагена.

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