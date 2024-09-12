Уайт − о бое Конора и Канело: «Нет. Давайте поставим точку на этом»
Дана Уайт заявил, что боя между Саулем Альваресом и Конором Макгрегором не будет.
«Бой Канело и Конора? Нет. Давайте поставим на это точку», − сказал президент UFC Дана Уайт.
Последний раз Конор Макгрегор дрался летом-2021, когда сломал ногу в трилогии с Дастином Порье.
Дана Уайт: «Макгрегор подерется в начале 2025 года»
Провал Даны Уайта – самый дорогой турнир UFC не продается. Что происходит?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Манука Акопяна
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