Грассо и Шевченко провели финальную битву взглядов перед боем на UFC 306
В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 306, в соглавном бою которого пройдет титульник в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.
На церемонии взвешивания соперницы устроили финальную битву взглядов.
UFC 306: О’Мэлли – Двалишвили, Грассо – Шевченко и другие бои
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Russia
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