Грассо и Шевченко провели финальную битву взглядов перед боем на UFC 306

В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 306, в соглавном бою которого пройдет титульник в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко .

На церемонии взвешивания соперницы устроили финальную битву взглядов.

UFC 306: О’Мэлли – Двалишвили, Грассо – Шевченко и другие бои