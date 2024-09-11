UFC представил кастомный постер UFC 306, сделанный художником из Мексики
В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 306, который будет приурочен ко Дню независимости Мексики.
В главном бою Шон О’Мэлли и Мераб Двалишвили подерутся за титул UFC в легчайшем весе. В соглавном событии Алекса Грассо и Валентина Шевченко сразятся за пояс в наилегчайшем весе.
UFC представил постер турнира, сделанный мексиканским художником Хорхе Гутьерресом.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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