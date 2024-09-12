Тренер Макгрегора − о возвращении: «Конор выглядит очень готовым»
«Если бой с Чендлером назначат на декабрь, то мы начнем интенсивные тренировки, хотя сейчас занимаемся дистанционно.
Сейчас Конор в туре, он посещает пивоварни, но мы продолжаем работать, присылать друг другу видео и планы тренировок. С ним там есть спарринг-партнеры.
На этих видеозаписях Конор выглядел очень готовым. Если бы бой был сейчас или в декабре, я бы дал на это зеленый свет», − сказал тренер бойца UFC Конора Макгрегора Джон Кавана.
Напомним, что в последний раз Макгрегор дрался летом-2021, когда сломал ногу в трилогии с Дастином Порье.
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