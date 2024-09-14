Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра подерутся на UFC 309

Об этом заявил президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции.

Пятираундовый бой легковесов Чендлера и Оливейры станет согласным событием турнира. Ивент состоится 16 ноября.

В мае-2021 Оливейра победил Чендлера техническим нокаутом во втором раунде в титульном бою.

Отстаньте от Чендлера. Помешательство на Коноре – норма