Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра подерутся на UFC 309
Об этом заявил президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции.
Пятираундовый бой легковесов Чендлера и Оливейры станет согласным событием турнира. Ивент состоится 16 ноября.
В мае-2021 Оливейра победил Чендлера техническим нокаутом во втором раунде в титульном бою.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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