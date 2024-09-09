Дана Уайт: «Джонсон будет в Зале славы UFC. У него невероятная карьера»
Дана Уайт пообещал ввести Деметриуса Джонсона в Зал славы UFC
«Кто защищал Джонсона больше, чем я? Счастлив за него. У него была невероятная карьера. У меня никогда не было проблем с Деметриусом», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Почему нам всем будет не хватать Деметриуса Джонсон
Хабиб − об уходе Джонсона из ММА: «Один из лучших, кто это делал»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Grind City Media
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