Дана Уайт: «Джонсон будет в Зале славы UFC. У него невероятная карьера»

Дана Уайт пообещал ввести Деметриуса Джонсона в Зал славы UFC

«Кто защищал Джонсона больше, чем я? Счастлив за него. У него была невероятная карьера. У меня никогда не было проблем с Деметриусом», – заявил президент UFC Дана Уайт .

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